Ахметов не знайшов часу на Ющенка
10:42, 04 липня 2007Суспільство
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Сьогодні Президент збирає олігархів
|Ринат Ахметов
"Ринат Леонідович був запрошений на зустріч президента з представниками великого бізнесу. Але, знаючи наперед про свій надзвичайно щільний робочий графік на початку липня, пан Ахметов попередив президента про те, що не зможе бути присутнім на цій зустрічі", - повідомила у вівторок, 3 липня, прес-секретар Ахметова Олена Довженко.
Нагадаємо, в списку запрошених на зустріч Ющенка з українськими олігархами, поширеному прес-службою глави держави у вівторок, не звучало прізвище Ахметова.
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