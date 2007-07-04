Ахметов не знайшов часу на Ющенка

Відомий український бізнесмен, народний депутат Ринат Ахметов наперед попередив президента України Віктора Ющенка про те, що не зможе бути присутнім на зустрічі глави держави з представниками великого бізнесу. Зустріч запланована на середу, нагадує Газета по-українськи

"Ринат Леонідович був запрошений на зустріч президента з представниками великого бізнесу. Але, знаючи наперед про свій надзвичайно щільний робочий графік на початку липня, пан Ахметов попередив президента про те, що не зможе бути присутнім на цій зустрічі", - повідомила у вівторок, 3 липня, прес-секретар Ахметова Олена Довженко.

Нагадаємо, в списку запрошених на зустріч Ющенка з українськими олігархами, поширеному прес-службою глави держави у вівторок, не звучало прізвище Ахметова.