Компанії «Еліта-Центр» працювали без нагляду

Компанії, пов`язані з «Еліта-центр», не були зареєстровані як фінансові установи, тому контроль за їх діяльністю не входив до компетенції Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Про це йдеться в заяві прес-служби Держфінпослуг, яку має в своєму розпорядженні УНІАН.

На думку Комісії, сьогоднішнє рішення Шевченківського районного суду Києва, яким визнана бездіяльність комісії у справі за позовом громадян-інвесторів групи компаній «Еліта-Центр», прийнято всупереч нормам чинного законодавства у сфері фінансових послуг.

Держфінпослуг відзначає, що під час активної діяльності згаданих компаній норми законів передбачали безліч схем фінансування житлового будівництва, більшість з яких могли здійснюватися нефінансовими установами. «Операції, що здійснювалися зазначеними компаніями, ні формою, ні за змістом не відповідали як ознакам фінансових послуг, так і операціям, які віднесені законами до послуг фінансових установ у сфері житлового будівництва», - йдеться в заяві Комісії. - Ці компанії не були фінансовими установами, і, власне, не могли одержати такий статус. А отже, їх діяльність не підпадала під нагляд Дерфінпослуг».

У Комісії вважають, що, враховуючи все вищесказане, Дерфінпослуг не могла виступати відповідачем у цій справі. «Рішення суду штовхає Комісію на здійснення незаконних дій. Адже Держфінпослуг може призначати тимчасову адміністрацію (суд зобов`язав Комісію призначити тимчасову адміністрацію в компаніях) лише у фінансових установах, діяльність яких ліцензується Комісією», - зазначається в заяві.

У Комісії вважають, що ухвалене судом рішення вводить в оману громадян-інвесторів, які постраждали від несумлінної підприємницької діяльності у сфері житлового будівництва, і «створює можливість для ухилення від відповідальності справжніх винуватців».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 травня, Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив позовні вимоги вкладників «Еліта-Центр» про визнання неправомірної бездіяльності Дерфінпослуг.

Згідно з рішенням суду, бездіяльність Держфінпослуг виявилася у нездійсненні контролю над діяльністю товариства НІЦ “Прогрес”, ТОВ БМУ “Хімбуд”, ЗАТ “Будівельно-інжинірингова компанія “БІК”, товариства “Марс-1”, “Компанії “Елітабудінвест”, товариства “Інтерпроект” (це компанії групи “Еліта-Центр”, через які залучалися кошти інвесторів – УНІАН).

Суд зобов`язав комісію створити тимчасову адміністрацію для вирішення питання про виконання умов договорів про пайову участь в будівництві будинків, укладених між інвесторами і НІЦ “Прогрес”, ТОВ БМУ “Хімстрой”, ЗАТ “Будівельно-інжинірингова компанія “БІК”, товариством “Марс-1”, “Компанією “Елітабудінвест”, товариством “Інтерпроект”.

Заява про апеляційне оскарження ухвали може бути подана впродовж 10 днів після його оголошення. Апеляційне оскарження подається до Апеляційного суду міста Києва через районний суд впродовж 20 днів після подачі заяви про апеляційне оскарження.

В результаті будівельної афери «Еліта-центру» в Києві постраждали понад 1,5 тис. чоловік. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь в будівництві будинків в різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудове слідство встановило факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні й ті самі квартири. Загальну суму коштів, які були одержані шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.