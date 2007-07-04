Україна може лише мріяти про вступ до ЄС?
Дату 2020 всерйоз не сприйняли
Європейський Союз на офіційному рівні не розглядає 2020 рік як можливу дату приєднання України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Райнгард ШЕФЕРС сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Я особисто був у Ялті і спостерігав за цими дискусіями. Але це була розмова в рамках міжнародної недержавної організації й громадських експертів. Жоден політик на офіційному рівні не сприйняв цю дату як мету», - сказав Р.ШЕФЕРС.
Посол також підкреслив, що ЄС підтримує намір керівництва України «здійснити фактичне наближення до ЄС на основі Посиленої угоди». «Після цього можна буде рухатися далі. Але дата вступу України в ЄС не вносилася і не вноситься до порядку денного цієї організації», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, екс-президент Польщі Олександр КВАСЬНЄВСЬКИЙ в ході церемонії відкриття 4-го щорічного саміту Ялтинської Європейської стратегії (YES) назвав цілком реальною перспективу вступу України в Європейський Союз в 2020 році, відповідно до положень розробленою YES стратегією «Порядок денний 2020».
"Не можна сказати, наскільки Україна сьогодні готова до такого вступу, це процес, він потребує часу і зусиль. Його ходу, звичайно, не допомагає політична криза в Україні, не допомагають особливості європейської політики розширення. Потрібна робота з боку України, потрібна робота з боку Європейського Союзу, але підкреслю - перспектива для України вступити в ЄС в 2020 році цілком реальна. Але кожний з нас і кожна людина в Україні повинна докласти до цього зусилля", - зазначив екс-президент Польщі.
Ялтинська Європейська стратегія (YES) - це міжнародна мережа, створена в 2004 році з метою сприяння розвитку справедливої, вільної і процвітаючої України, налагодження відносин зі світом і підтримки членства України в Європейському Союзі.