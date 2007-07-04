Україна може лише мріяти про вступ до ЄС?

Європейський Союз на офіційному рівні не розглядає 2020 рік як можливу дату приєднання України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Райнгард ШЕФЕРС сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я особисто був у Ялті і спостерігав за цими дискусіями. Але це була розмова в рамках міжнародної недержавної організації й громадських експертів. Жоден політик на офіційному рівні не сприйняв цю дату як мету», - сказав Р.ШЕФЕРС.

Посол також підкреслив, що ЄС підтримує намір керівництва України «здійснити фактичне наближення до ЄС на основі Посиленої угоди». «Після цього можна буде рухатися далі. Але дата вступу України в ЄС не вносилася і не вноситься до порядку денного цієї організації», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, екс-президент Польщі Олександр КВАСЬНЄВСЬКИЙ в ході церемонії відкриття 4-го щорічного саміту Ялтинської Європейської стратегії (YES) назвав цілком реальною перспективу вступу України в Європейський Союз в 2020 році, відповідно до положень розробленою YES стратегією «Порядок денний 2020».

"Не можна сказати, наскільки Україна сьогодні готова до такого вступу, це процес, він потребує часу і зусиль. Його ходу, звичайно, не допомагає політична криза в Україні, не допомагають особливості європейської політики розширення. Потрібна робота з боку України, потрібна робота з боку Європейського Союзу, але підкреслю - перспектива для України вступити в ЄС в 2020 році цілком реальна. Але кожний з нас і кожна людина в Україні повинна докласти до цього зусилля", - зазначив екс-президент Польщі.

Ялтинська Європейська стратегія (YES) - це міжнародна мережа, створена в 2004 році з метою сприяння розвитку справедливої, вільної і процвітаючої України, налагодження відносин зі світом і підтримки членства України в Європейському Союзі.