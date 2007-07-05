Куваєв воскресив Масяню

Відомий мережевий мультиплікатор Олег Куваєв, творець легендарної Масяні, воскресив серіал, присвячений своїм популярним анімаційним персонажам. У своєму блозі Куваєв повідомив про випуск нової серії мультфільму про пригоди Масяні і її друзів під назвою "Курыца".

У короткометражній "Курыце" Хрюндель і його друг Лохматий, друзі Масяні, стикаються з серйозною лінгвокультурологічною проблемою при спробі обслужити двох англомовних відвідувачів ресторану швидкого харчування. За допомогою мови жестів, а також завдяки базовим знанням англійської, у фразі "Chicken Wings" героям вдається вгледіти натяк на щось, пов`язане з куркою. Проте до кінця зрозуміти те, чого від них, простих пітерських хлопців, хотіли гості з-за кордону, Хрюндель і Лохматий так і не змогли.

Нагадаємо, раніше Олег Куваєв заявляв про припинення роботи над серіалом про пригоди Масяні. На початку грудня 2006 року аніматор представив серію "Мотыль у осипшего тракториста", яка, за його словами, мала стати "певно, останньою" в історії Масяні.

Лента.ру