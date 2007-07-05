Погода на 6 - 10 липня

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Часом дощі, грози, вночі у центральній частині та в Криму місцями сильні дощі, град, шквали 17-22 м/с (лише у східних областях вночі переважно без опадів, вдень окремі короткочасні дощі).

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних, північних та більшості центральних областей вночі 10-15°, вдень 18-23° (у Карпатах вночі 5-10°, вдень 8-13°); на решті території вночі 16-21°, вдень 24-29°, на сході до 32°.

7-8 липня - мінлива хмарність. 7 липня в західних, північних, а вдень місцями і в центральних областях, 8 липня на півночі Лівобережжя короткочасні дощі, окремі грози; на решті території переважно без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, 7 липня у північній половині місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 9-14°, вдень 7 липня 17-22°, 8 липня (крім півночі Лівобережжя) 20-25°; на решті території вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 21-26°, у південній частині, а 7 липня і в Приазов`ї до 29°.

9-10 липня – переважно без опадів, лише в північній частині 9 липня невеликий дощ. Температура вночі 9-15°, на півдні 13-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень поступове підвищення температури до 24-29°, у південній та західній частині країни до 27-32°.

У Києві та області у п’ятницю очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі дощі, грози, вдень місцями короткочасні дощі. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 18-20°; по області вночі 10-15°, вдень 18-23°.

7-8 липня - мінлива хмарність. 7 липня короткочасний дощ, місцями гроза; 8 липня без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, 7 липня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 7 липня 17-22°, 8 липня 20-25°.

9 липня - невеликий дощ, 10 липня - переважно без опадів. Температура вночі істотно не зміниться, вдень поступово підвищиться до 24-29°.