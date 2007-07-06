МВС ліквідувало ”невеличку затримку” з доставкою закордонних паспортів

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України впродовж доби можуть видавати до 3 тисяч закордонних паспортів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Василя ФАТХУТДІНОВА.

За його словами, під час переходу на нові зразки закордонних паспортів “трапилася невеличка затримка із доставкою відповідних бланків у регіони через відсутність затвердженого договору між МВС і консорціумом щодо їх транспортування на місця”.

“Днями цю проблему вже вирішили. Починаючи з 4 липня, ті паспорти повним ходом дістаються адресації призначення. Станом на 6 липня вже виготовлено 14 тисяч бланків таких документів, і їх доставили у регіони для подальшої видачі. Ще 33 тисячі бланків зараз перебувають у Державному центрі персоналізації документів. Загалом у нас є технічна можливість видавати впродовж доби до 3 тисяч закордонних паспортів. Тому нинішня черга має всі шанси швидко скоротитися”, - вважає заступник міністра.

В.ФАТХУТДІНОВ підкреслив, що МВС вживає всіх необхідних заходів, аби виключити тяганину і подальшу появу скарг громадян, які перебувають у процесі оформлення закордонних паспортів. “Для цього начальникам регіональних управлінь внутрішніх справ поставлене завдання збільшити кількість днів і годин прийому громадян у підрозділах Державної реєстрації фізичних осіб та оптимізувати графік такої роботи. Також має зрости кількість працівників, які займаються прийомом заявок і видачею зазначених документів на місцях”, - сказав він.

Заступник міністра також повідомив, що, починаючи з 6 липня, МВС направляє у територіальні підрозділи додатково 68 вузлів місцевого рівня державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб.

“Запевняю, що старі зразки паспортів діятимуть доти, доки був визначений термін їх дії. Далі перехід на новий зразок абсолютно не позначиться на вартості отримання цього документу – все робиться не за рахунок пересічного українця, а завдяки бюджетному фінансуванню. Як було держмито за таке оформлення 170 гривень, у такому ж розмірі воно стягуватиметься й надалі. За оформлення у стислі терміни до 10 робочих днів також діятиме подвійний тариф – 340 гривень”, - повідомив В.ФАТХУТДІНОВ.

Заступник міністра також закликав громадян уникати послуг “різноманітних шахраїв, які пропонують їм певне «прискорення» в отриманні таких посвідок”. “Наша система передбачає лише особисту присутність заявника, що подає документи, і одночасне його фотографування для занесення знімку до бланку. Тобто «заочного» процесу оформлення тут бути не може”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 26 червня затвердив технічний опис та зразок бланку нового закордонного паспорту громадянина України.

Згідно з постановою уряду, внесення даних до бланків документів здійснюється: у паспорті – способом лазерного гравіювання або способом принтерного друку, у проїзному документі – способом принтерного друку фарбою чорного кольору українськими та латинськими літерами із застосування верхнього регістру.

Паспорт оформляється на період до десяти років без права на продовження його дії на такий же строк, як це передбачалося раніше.

У паспорті також буде зазначатися ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов’язкових платежів.

Постанова також затверджує нову транслітерацію латинськими літерами.

Створення паспорту громадянина України для виїзду за кордон нового зразка підносить його рівень до рівня документів нового покоління, якими користуються у розвинених європейських країнах, зазначається у пояснювальній записці МВС до проекту постанови Кабміну.

Крім того, МВС вважає, що введення паспорту нового зразка сприятиме прискоренню створення Єдиного державного реєстру фізичних осіб, що значно покращить рівень обслуговування громадян в усіх структурах, які працюють з ідентифікаційними документами. Це також полегшить роботу правоохоронних органів та прикордонних служб, оскільки паспорт може містити біометричну ідентифікацію громадянина і сприятиме прискоренню процедури ідентифікації та реєстрації громадян України при переміщенні за кордоном.

Крім того, у пояснювальній записці зазначається, що запровадження паспорту нового зразка є відповіддю України на ухвалену Радою безпеки ООН резолюцію від 28 вересня 2001 року про заходи боротьби з міжнародним тероризмом.