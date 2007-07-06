На вершині Говерли вставили прапор НАТО

Сьогодні на вершині Говерли активісти громадських організацій встановили прапор Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили учасники сходження на Говерлу.

У сходженні взяли участь представники всеукраїнської громадської організації «Громадської ліги Україна-НАТО», неурядових організацій, молодь, представники місцевих засобів масової інформації.

Перед початком сходженням керівник «Громадська ліга Україна-НАТО» Сергій ДЖЕРДЖ повідомив, що сходженням на найвищу вершину Карпат вони приурочили до 10-ї річниці Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, яку відзначатимемо 9 липня. «Ми хотіли, щоб відзначення цієї дати було нетрадиційним, – зауважив С.ДЖЕРДЖ. – Підняття прапора НАТО символізуватиме, що державна політика України базуватиметься на прагненнях вступити у цю організацію». За його словами, «хоча очевидно, що в НАТО мала б вступити Україна, чітко розуміючи, що таке безпека в сучасному світі». «Проте наша маленька трагедія України, що її політичні сили спекулюють на темі НАТО», – заявив він.

Сходження розпочали із бази «Заросляк», яке тривало майже три години.