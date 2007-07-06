На вершині Говерли вставили прапор НАТО
Сходження тривало майже три години
Сьогодні на вершині Говерли активісти громадських організацій встановили прапор Організації Північноатлантичного договору (НАТО).
Про це кореспонденту УНІАН повідомили учасники сходження на Говерлу.
У сходженні взяли участь представники всеукраїнської громадської організації «Громадської ліги Україна-НАТО», неурядових організацій, молодь, представники місцевих засобів масової інформації.
Перед початком сходженням керівник «Громадська ліга Україна-НАТО» Сергій ДЖЕРДЖ повідомив, що сходженням на найвищу вершину Карпат вони приурочили до 10-ї річниці Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, яку відзначатимемо 9 липня. «Ми хотіли, щоб відзначення цієї дати було нетрадиційним, – зауважив С.ДЖЕРДЖ. – Підняття прапора НАТО символізуватиме, що державна політика України базуватиметься на прагненнях вступити у цю організацію». За його словами, «хоча очевидно, що в НАТО мала б вступити Україна, чітко розуміючи, що таке безпека в сучасному світі». «Проте наша маленька трагедія України, що її політичні сили спекулюють на темі НАТО», – заявив він.
Сходження розпочали із бази «Заросляк», яке тривало майже три години.