Прокуратура Чернівецької області звернула увагу на кількість смертей у лікарнях

У прокуратурі Чернівецької області стурбовані значною кількістю померлих у лікарнях області – з початку року у стаціонарних лікувальних закладах краю Буковини померло більш як 330 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це співробітники обласної прокуратури заявили на засіданні розширеної колегії відомства .

Загалом у прокуратурі вважають, що причиною смерті в окремих випадках могла бути несвоєчасно надана медична допомога. На думку прокурора Чернівецької області Михайла КОСЮТИ, своєчасну медичну допомогу «повинен отримати кожен громадян, незалежно від того, є у нього гроші чи ні».

За його словами, дві справи щодо несвоєчасного надання медичної допомоги порушено у Кельменецькому, одна - у Сокирянському районах. Є аналогічні випадки й в інших районах області. Зокрема, у Кіцманському районі розслідується випадок смерті пенсіонера від пневмонії, який кілька разів звертався по медичну допомогу і не отримав її належним чином.

Подання щодо усунення недоліків, виявлених у ході проведеної перевірки стану надання медичної допомоги населенню області, прокуратура направила Головному управлінню охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації.