Розпочнеться презентаційне засідання Клубу справжніх киян

13-00 - Відбудеться презентаційне засідання Клубу справжніх киян, який пройшов державну реєстрацію. Учасники: академік НАН і АМН України Сергій Комісаренко, президент холдингової компанії «Київміськбуд» Володимир Поляченко, заслужений майстер спорту Анатолій Писаренко, директор Футбольної академії Анатолій Шепель, віце-президент Всесвітньої федерації самбо Олександр Наухатько, чемпіон світу Віталій Кличко, заслужений журналіст України Валентин Щербачов та ін. (прес-центр НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська, 55). Потрібна акредитація. Телефони: 8 (067) 440-21-62; 239-68-15; 289-16-94.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter