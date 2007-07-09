В Одесі СБУ накрила порностудію

Співробітниками Управління СБУ в Одеській області припинено діяльність злочинної групи ділків, яка знімала і продавала протягом року в Одесі порнографічні фільми з участю підлітків віком 12-17 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила прес-група УСБУ в Одеській області.

За словами керівника прес-групи Володимира РОМАНЕНКА, „проти членів злочинної групи порушено кримінальну справу». Очолював її 40-річний раніше судимий одесит, який від імені підставної особи узяв весною минулого року в оренду приватний будинок, в якому пізніше організував порностудію.

Неповнолітніх примушували до участі в зйомках, погрожуючи насильством або обманом. Причому організатор студії сам вступав у статевий зв`язок з хлопчиками, а також надавав їх для сексуальних утіх іншим особам. Встановлено, що в зйомках брали участь як мінімум 5 підлітків.

Відеопродукція продавалася в Одесі через посередників. Вартість фільму тривалістю 30 хвилин доходила до 2 тис. дол. Угруповання мало намір поширювати свою порнопродукцію і через Інтернет.

Як зазначають у прес-групі, керівник студії – людина небідна, «із зв`язками». Коли до будинку приїхали співробітники правоохоронних органів, сусіди обурилися великою кількістю учасників затримання, і лише взнавши, чим займався підозрюваний, перенесли свій гнів на сусіда.