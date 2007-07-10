Проект Податкового кодексу дуже вдалий, але сам по собі він нічого не дасть

Зарубіжні експерти позитивно оцінюють існуючий проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на зустрічі з представниками Міністерства фінансів радник Європейської комісії з питань податкової політики Сібрен КНОССЕН зазначив, що існуючий проект Податкового кодексу України є документом, в якому вдалося сумістити міжнародні стандарти з національними особливостями.

«Ми були вражені, наскільки це уніфікований і структурований документ» - зазначив С.КНОССЕН.

Водночас він підкреслив, що яким би збалансованим не був проект Податкового кодексу, його ухвалення мало що принесе економіці, якщо не будуть забезпечені ефективність і прозорість процесу адміністрування податків.

Крім того, С.КНОССЕН вважає, що в Україні для створення, як ефективного процесу стягування податків, так і комфортних умов для ведення бізнесу, необхідно забезпечити високий рівень довіри між платником податків і податковими органами.

Присутній на зустрічі президент Міжнародного податкового й інвестиційного центру Денієл ВІТТ зазначив, що саме зараз настав час, коли Україна повинна перейняти європейський досвід у сфері податків.

«Політика абсолютних пільг закінчилася, і це “нова ера”, - сказав Д.ВІТТ. - Але той світанок, який я назвав “новою ерою”, вимагає збалансованої податкової системи”.

Він вважає, що в Україні необхідно створити бізнес-середовище, всі суб`єкти якої працюватимуть у рівних умовах, від чого виграють як вони самі, так і все суспільство.

У свою чергу заступник міністра фінансів Тетяна ЄФІМЕНКО підкреслила, що проект Податкового кодексу готувався в умови стрімкого економічного зростання, і норми, які в ньому містяться, направлені на стимулювання розвитку бізнесу, забезпечення інвестиційної привабливості держави і, відповідно, забезпечення високих темпів зростання економіки.

За словами Т.ЄФІМЕНКО, при підготовці документа особлива увага приділялася вирішенню проблем, пов`язаних з податком на додану вартість, і зокрема питанням його відшкодування.

Щодо удосконалення процесу відшкодування ПДВ директор Департаменту податкової і митної політики Міністерства фінансів України Сергій ЧЕКАШКІН повідомив, що проект Податкового кодексу надає деякі преференції в термінах відшкодування податку суб`єктам господарської діяльності, які є експортерами, діяльність яких носить сезонний характер (сільгоспвиробники), або ж здійснюють капітальні інвестиції. Так, для таких суб`єктів госпдіяльності відшкодування ПДВ проводитиметься протягом максимум двох місяців.

С.ЧЕКАШКІН також повідомив, що є ще одна група суб`єктів госпдіяльності, щодо яких має бути проведене відшкодування ПДВ, так звані “всі інші”. Підприємства, які увійшли до цієї групи, можуть одержати належне їм відшкодування податку протягом одного року. В Мінфіні упевнені, що такий підхід дозволить оптимізувати процес відшкодування, зробить його “прозорішим і зрозумілішим”.

Т.ЄФІМЕНКО зазначила, що на сьогодні проект Податкового кодексу містить безліч норм, які з тих або інших причин не влаштовують представників бізнесу. При цьому вона підкреслила, що автори документа “готові піти на компроміс з кожної позиції, окрім тих, які можуть не відповідати міжнародним вимогам і нормам”.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності наприкінці лютого розробив проект створення Податкового кодексу. Концепцією, зокрема, пропонується обмеження ставки податку на додану вартість до 2009 року на 5% - до 15%, податку на прибуток - до 20%. Окрім цього, фінансовий комітет ВР пропонує ввести податок на майно юридичних і фізичних осіб.

30 травня заступник міністра фінансів Тетяна ЄФІМЕНКО повідомила журналістам, що Мінфін планує винести проект Податкового кодексу на розгляд Кабінету Міністрів на засіданні 6 червня. Проте на засіданні Кабміну питання про Податковий кодекс не ставилося.

4 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО пообіцяв не підписувати Податковий кодекс, якщо в ньому не будуть враховані пропозиції представників бізнесу.