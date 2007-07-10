Проект Податкового кодексу дуже вдалий, але сам по собі він нічого не дасть
Висновок іноземних експертів
Зарубіжні експерти позитивно оцінюють існуючий проект Податкового кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на зустрічі з представниками Міністерства фінансів радник Європейської комісії з питань податкової політики Сібрен КНОССЕН зазначив, що існуючий проект Податкового кодексу України є документом, в якому вдалося сумістити міжнародні стандарти з національними особливостями.
«Ми були вражені, наскільки це уніфікований і структурований документ» - зазначив С.КНОССЕН.
Водночас він підкреслив, що яким би збалансованим не був проект Податкового кодексу, його ухвалення мало що принесе економіці, якщо не будуть забезпечені ефективність і прозорість процесу адміністрування податків.
Крім того, С.КНОССЕН вважає, що в Україні для створення, як ефективного процесу стягування податків, так і комфортних умов для ведення бізнесу, необхідно забезпечити високий рівень довіри між платником податків і податковими органами.
Присутній на зустрічі президент Міжнародного податкового й інвестиційного центру Денієл ВІТТ зазначив, що саме зараз настав час, коли Україна повинна перейняти європейський досвід у сфері податків.
«Політика абсолютних пільг закінчилася, і це “нова ера”, - сказав Д.ВІТТ. - Але той світанок, який я назвав “новою ерою”, вимагає збалансованої податкової системи”.
Він вважає, що в Україні необхідно створити бізнес-середовище, всі суб`єкти якої працюватимуть у рівних умовах, від чого виграють як вони самі, так і все суспільство.
У свою чергу заступник міністра фінансів Тетяна ЄФІМЕНКО підкреслила, що проект Податкового кодексу готувався в умови стрімкого економічного зростання, і норми, які в ньому містяться, направлені на стимулювання розвитку бізнесу, забезпечення інвестиційної привабливості держави і, відповідно, забезпечення високих темпів зростання економіки.
За словами Т.ЄФІМЕНКО, при підготовці документа особлива увага приділялася вирішенню проблем, пов`язаних з податком на додану вартість, і зокрема питанням його відшкодування.
Щодо удосконалення процесу відшкодування ПДВ директор Департаменту податкової і митної політики Міністерства фінансів України Сергій ЧЕКАШКІН повідомив, що проект Податкового кодексу надає деякі преференції в термінах відшкодування податку суб`єктам господарської діяльності, які є експортерами, діяльність яких носить сезонний характер (сільгоспвиробники), або ж здійснюють капітальні інвестиції. Так, для таких суб`єктів госпдіяльності відшкодування ПДВ проводитиметься протягом максимум двох місяців.
С.ЧЕКАШКІН також повідомив, що є ще одна група суб`єктів госпдіяльності, щодо яких має бути проведене відшкодування ПДВ, так звані “всі інші”. Підприємства, які увійшли до цієї групи, можуть одержати належне їм відшкодування податку протягом одного року. В Мінфіні упевнені, що такий підхід дозволить оптимізувати процес відшкодування, зробить його “прозорішим і зрозумілішим”.
Т.ЄФІМЕНКО зазначила, що на сьогодні проект Податкового кодексу містить безліч норм, які з тих або інших причин не влаштовують представників бізнесу. При цьому вона підкреслила, що автори документа “готові піти на компроміс з кожної позиції, окрім тих, які можуть не відповідати міжнародним вимогам і нормам”.
Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності наприкінці лютого розробив проект створення Податкового кодексу. Концепцією, зокрема, пропонується обмеження ставки податку на додану вартість до 2009 року на 5% - до 15%, податку на прибуток - до 20%. Окрім цього, фінансовий комітет ВР пропонує ввести податок на майно юридичних і фізичних осіб.
30 травня заступник міністра фінансів Тетяна ЄФІМЕНКО повідомила журналістам, що Мінфін планує винести проект Податкового кодексу на розгляд Кабінету Міністрів на засіданні 6 червня. Проте на засіданні Кабміну питання про Податковий кодекс не ставилося.
4 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО пообіцяв не підписувати Податковий кодекс, якщо в ньому не будуть враховані пропозиції представників бізнесу.