В УНІАН голова суду та судді оприлюднять факти корупції в кілька мільйонів доларів (трансляція - 5 канал)

11-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція, під час якої вперше в українській історії діючі представники суддівського корпусу (голова суду та судді) публічно виступлять проти корупції та замовного правосуддя в судовій системі України. Ними будуть оприлюднені конкретні факти корупції в кілька мільйонів доларів при розгляді однієї з резонансних справ, тиску та переслідування суддів з боку представників вищої апеляційної інстанції. Свої заяви судді підтверджують під присягою. З метою безпеки цих людей до прес-конференції прізвища суддів не називаються (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.