Експерт вважає, що Україна підніметься в рейтингу ведення бізнесу

Після "розчищення" регуляторного середовища Україна зможе поліпшити позиції в рейтингу ведення бізнесу - експерт

Київ. 27 серпня. УНІАН. Після проведеного серйозного «розчищення» регуляторного середовища можна очікувати, що рейтинг України у щорічній доповіді Світового банку «Ведення бізнесу» (Doing Business Report) істотно поліпшиться.

Про це заявив виконавчий директор The Bleyzer Foundation Олег УСТЕНКО в коментарі УНІАН з приводу заяви першого віце-прем`єра Андрія КЛЮЄВА про те, що робота щодо перегляду регуляторних актів буде повністю завершена до початку вересня.

«Ми маємо право чекати переміщення України із 145 позиції, яку вона займає зараз у рейтингу 183 країн світу, значно вище”, - зазначив експерт.

Зміна позиції України в рейтингу, на думку О.УСТЕНКА, свідчитиме насамперед про позитивні зміни в бізнес-кліматі. “А це - і отримання нових можливостей щодо залученню додаткових інвестицій в країну, і забезпечення нових можливостей для економічного зростання”, - сказав експерт.

Переконаність О.УСТЕНКА в позитивній динаміці українського рейтингу ґрунтується на тому, що багато регуляторних актів, які було скасовано і переглянуто, стосувалися питань початку і закриття бізнесу, отримання дозволів на ведення будівництва тощо. Саме вони були «найвужчими» місцями в державній регуляторній політиці, вважає експерт.

«Переламати ситуацію було просто необхідно. Не має права така країна, як Україна, розміщуватися на 3 позиції з кінця за простотою процедур, пов`язаних з отриманням дозволів на ведення будівництва, і в середині другої сотні практично за всіма решта показниками», - зазначив О.УСТЕНКО.

Робота уряду щодо поліпшення бізнес-клімату в країні була б просто неможливою, вважає експерт, без проведення широкомасштабної регуляторної реформи.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня перший віце-прем`єр-міністр України А.КЛЮЄВ заявив, що згідно з наданою місцевими адміністраціями інформацією, з 58 тис. місцевих регуляторних актів комісіями всіх рівнів були визнані не відповідними принципам державної регуляторної політики більш як 35 тис. (61% загальної кількості).

Він також висловив переконання, що ревізія місцевих регуляторних актів - лише перший крок. За словами А.КЛЮЄВА, важливо, щоб «система не дозволяла на кожен скасований акт створювати нові».