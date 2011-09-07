Томенко: влада протискує приватизацію ГТС через інші закони

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО констатував, що владі вкотре не вдалося зробити наступний крок до ліквідації НАК «Нафтогаз України» та можливої приватизації газотранспортної системи.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА.

Він зауважив, що за ініціативи Партії регіонів більшість намагалася включити до порядку денного наступної сесії законопроект про гарантії держави щодо виконання рішень суду (р.н.7562).

Даним законопроектом, зокрема, передбачається передати право формування соціальних пільг Кабінету міністрів, що фактично б ліквідувало пільги низці соціально незахищених груп, в тому числі учасникам бойових дій та прирівняним до них особам.

Окрім того, даним законопроектом передбачається внесення змін до статті 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт», яка забороняє приватизацію та реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту. В статті, зокрема, вказано, що «відчуження основних фондів державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту, передача їх з балансу на баланс, в концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, передача до статутного фонду інших юридичних осіб основних фондів та акцій таких підприємств, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів та акцій цих підприємств, а також основних фондів та акцій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств і газосховищ забороняються, крім випадків, коли результатом таких дій є створення державних підприємств, 100 відсотків яких є у державній власності України».

Натомість, запропонованими даним законопроектом змінами передбачається, що Кабінет міністрів визначає перелік підприємств, на які поширюється обмеження щодо заборони.

«Таким чином влада намагалася зробити черговий крок до ліквідації НАК «Нафтогаз України» і можливості приватизації української ГТС», - підсумував М.ТОМЕНКО.

Водночас, за внесення даного законопроекту до порядку денного проголосувало лише 209 народних депутатів. М.ТОМЕНКО назвав це рішення позитивним, однак зазначив, що влада і надалі шукатиме можливість внесення та ухвалення даного законопроекту.