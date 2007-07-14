Азаров: Указ Ющенка правильний, але марний

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ підтримує видання Президентом Указу «Про заходи щодо підвищення ефективності системи закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти» (від 13 липня 2007 року – УНІАН), але вважає цей документ марним.

Таку думку М.АЗАРОВ висловив в ексклюзивному інтерв`ю «5 каналу».

«В Указі Президента йдеться про те, що я говорив постійно. Ніяка громадська організація не повинна підмінювати орган державної влади. Тендерна палата повинна займатися тим, що для неї природно: громадський контроль над державними закупівлями. От і все. Це не мало. Це дуже багато», - сказав М.АЗАРОВ.

На його думку, Тендерна палата відволікала бюджетні ресурси від їх безпосереднього призначення. «Припустимо, є у держави ресурси на закупівлю ліків. А чому цей ресурс має витрачатися на розміщення оголошення на монопольному сайті Тендерної палати? Чому цей ресурс має витрачатися на розробку невідомої нікому тендерної документації?», - поцікавився він.

Перший віце-прем`єр підкреслив, що вітає появу Указу Президента. «Але після виходу цього указу нічого не зміниться в цій сфері. Указ не може регулювати, він власне і визнає, що носить рекомендаційний характер. Але навіщо Президенту займатися рекомендаціями? Від нього чекають дій, причому рішучих дій. І від уряду теж», - додав М.АЗАРОВ.

Він вважає, що уряд «зробив все, щоб навести лад, проте Президент не став підписувати закон». «Усунути порушення можна тільки одним шляхом – внесенням змін до закону. Закон може змінити тільки закон. Тільки закон може припинити дію тих або інших норм закону. Така Конституція. Не Можна Указом змінити норми закону, тому і указ вийшов, загалом, правильним, але марним», - зазначив М.АЗАРОВ.

Перший віце-прем`єр-міністр також вважає правильним кроком відмову лідера фракції Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ від посади почесного президента Тендерної палати і Ксенії ЛЯПІНОЇ – від посади першого віце-президента цієї організації.

«Те, що відбувається в цій сфері, не просто вимагає засудження, але і прийняття найрішучіших дій. Її спроби (Р.БОГАТИРЬОВОЇ – УНІАН) навести там лад зіткнулися з відсутністю реальних можливостей. Що таке почесний президент? Які у нього реальні можливості? Я її підтримую, також, як втім, і Ксенію ЛЯПІНУ, яка відмовилася від поста віце-президента, або яка там у неї була посада… Вони дуже правильно зробили», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 13 липня підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 липня 2007 року «Про заходи щодо підвищення ефективності системи закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА також 13 липня заявила про складання повноважень почесного президента Тендерної палати України.

К.ЛЯПІНА 6 липня повідомила, що вже двічі писала заяву про складання повноважень першого віце-президента Тендерної палати, проте ці заяви задоволені не були. Вона закликала інших заступників, які, як і вона, не брали участі в прийнятті рішень палатою, скласти свої повноваження.