Кримські татари та міліція сьогодні провели ”війну нервів”

Кримські татари - учасники так званих "галявин протесту" не перекривали сьогодні трасу Сімферополь-Ялта, хоча ще вчора окремі пікетники обіцяли в першій половині дня суботи "блокувати шляхом ходіння по пішохідних переходах" дану трасу.

Як передає кореспондент УНІАН, у Сімферопольському районі на відрізку ялтинської траси від села Лозове до села Перевальне на деяких пішохідних переходах сьогодні дійсно зібралися невеликі групи кримських татар (від 20 до 40 осіб у кожній групі). Вони сиділи вздовж траси, у деяких із них були прапори кримськотатарського народу.

Ніяких дій щодо блокування руху транспорту кримські татари не чинили. Причину відмови від проведення акції з`ясувати не вдалося. Станом на полудень суботи кримські татари пішли з траси.

Разом із тим на ялтинській трасі від Лозового до Перевального було помічено дуже велику кількість співробітників міліції, були також і співробітники ДАІ. Групи міліціонерів перебували біля пішохідних переходів, а трохи далі від автодороги були помічені автобуси, в яких також перебували співробітники МВС. Зараз велика частина міліціонерів уже поїхала з траси.

Як повідомлялося, в понеділок, 9 липня, група кримських татар, які вимагають виділення їм землі під індивідуальну забудову, а також вимагають узаконити земельні ділянки, влаштувала флеш-моб на трасі Сімферополь-Ялта. Пікетники переходили дорогу по пішохідних переходах, тим самим короткочасно блокували рух автотранспорту по ялтинській трасі. Пікетники заявляють, що змушені проводити такі акції, щоб привернути увагу влади до своїх проблем. За словами учасників "галявин протесту", влада Криму просто ігнорує їхні вимоги.

Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що кримськотатарські пікетники перейшли вже всі межі. А.ГРИЦЕНКО вимагав від правоохоронців не допускати блокування ялтинської траси, особливо в курортний сезон.

Постійний представник Президента України в Криму Володимир ХОМЕНКО також засудив акцію з блокування траси. За його словами, подібні акції є "піар-акціями", але зовсім не сприяють вирішенню земельного питання. В.ХОМЕНКО вважає, що це питання потрібно вирішувати за столом переговорів.