На Прикарпатті вшановують віце-президента ЗУНР Льва Бачинського

На Прикарпатті урочисто вшановують 135-річчя від дня народження віце-президента Західно-Української Народної Республіки Льва Бачинського (14.07.1872 – 11.04.1930).

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Меморіальному парку в Івано-Франківську на відновленій могилі віце-президента ЗУНР пройшов віче-реквієм, приурочений 135-річниці від дня його народження. Священики Греко-католицької церкви відслужили на могилі поминальну панахиду.

На вшанування пам’яті на віче прибули земляки Л.Бачинського із села Серафинці Городенківського району, представники обласної та Івано-Франківської міської влади, керівники Городенківського району, представники обласних організацій «Наша Україна» та БЮТ, Конгресу українських націоналістів, народні депутати України V скликання Зіновій ШКУТЯК та Микола КРУЦЬ (НСНУ), жителі обласного центру.

Промовці на мітингу закликали до єдності національно-патріотичних сил, вчитися на помилках, які мали місце в нашій українській історії. Учасники віче поклялися перед пам’яттю Л.Бачинського «єднатися заради українства, єдності нації, українського народу та держави».

До могили учасники урочистостей поклали вінки та квіти. Потім учасники урочистою ходою пройшли на вулицю Л.Бачинського, де поклали квіти до меморіальної дошки народного адвоката Лева Бачинського.

У неділю, 15 липня, в селі Серафинці Городенківського району біля пам’ятника віце-президентові ЗУНР Л.Бачинському відбудеться теж панахида та громадське віче. Серафинці мають намір створити у селі музей Л.Бачинського.