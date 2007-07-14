Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ упевнений, що Кабінет Міністрів прослуховується.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «2000» від 13 липня.

"Не сумніваюся. Нас можуть слухати й зарубіжні спецслужби", - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, будівля уряду дуже стара, побудована в 1930-х роках, тому не захищена від прослуховування, а система зв`язку й оснащення не відповідає нинішнім вимогам.

"Ну уявіть, звичайні скляні вікна. Про який захист інформації може йти мова? І як обговорювати державні секрети, коли можна на відстані ста метрів поставити прослуховуючі пристрої й усе знати, що говорять у нашому кабінеті?", - зазначив М.АЗАРОВ.

Перший віце-прем`єр висловив упевненість, що будівля уряду потребує капітального ремонту. "Ще раз говорю, будівля вимагає реконструкції. Й це - довгострокова перспектива", - сказав він.