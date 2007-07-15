Учора ввечері загинув начальник Донецького обласного управління юстиції Володимир Марков.

Про це агентству УНІАН повідомили в Міністерстві юстиції України.

За інформацією міністерства, В.Марков загинув внаслідок автокатастрофи в районі м. Красноармійська.

Як повідомили УНІАН в управлінні юстиції, згідно з попередньою інформацією, автомобіль "Міцубісі", за кермом якого був 55-річний В.Марков, зіткнувся з іншим автомобілем при здійсненні обгону.

Довідка УНІАН. В.Марков обіймав посаду начальника Донецького обласного управління юстиції з березня 2004 року.

До цього призначення В.Марков працював начальником Державної судової адміністрації Донецької області.