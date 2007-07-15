Загинув начальник Донецького обласного управління юстиції
13:44, 15 липня 2007Суспільство
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Автокатастрофа
Учора ввечері загинув начальник Донецького обласного управління юстиції Володимир Марков.
Про це агентству УНІАН повідомили в Міністерстві юстиції України.
За інформацією міністерства, В.Марков загинув внаслідок автокатастрофи в районі м. Красноармійська.
Як повідомили УНІАН в управлінні юстиції, згідно з попередньою інформацією, автомобіль "Міцубісі", за кермом якого був 55-річний В.Марков, зіткнувся з іншим автомобілем при здійсненні обгону.
Довідка УНІАН. В.Марков обіймав посаду начальника Донецького обласного управління юстиції з березня 2004 року.
До цього призначення В.Марков працював начальником Державної судової адміністрації Донецької області.
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