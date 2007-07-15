Чернігівський мандрівник пройде 300 кілометрів «мертвою залізницею»

Чернігівський мандрівник, спеціальний кореспондент газет «Сіверщина» та «Біла хата» Олександр ВОЛОЩУК вирушив в експедицію за Полярне коло. Про це повідомив друг мандрівника, редактор газети «Сіверщина» Василь ЧЕПУРНИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, він розповів, що Олександр з Києва поїздом добирається до Кургана, звідки і вирушить автостопом на північ Росії. У Кургані він гостюватиме в єпископа Тобольського і Сибірського Української православної Церкви Київського патріархату ВАРУХА, дід якого, до речі, похований у Чернігові.

«О.ВОЛОЩУК подорожуватиме по українських громадах, вивчатиме життя корінних народів Росії. Він уже має кілька адрес для ознайомлення з репресіями наших земляків у суворому краї в часи сталінщини», - уточнив В.ЧЕПУРНИЙ.

Він також зазначив, що чернігівський мандрівник планує пройти понад 300 кілометрів «мертвою залізницею» – її будівництво було припинено після смерті Йосипа СТАЛІНА. «Головна проблема для подорожуючого – як переправитися через ріки, що не мають ні поромів, ні мостів», - сказав В.ЧЕПУРНИЙ.

Він підкреслив, що газета «Сіверщина» слідкуватиме за мандрівкою свого спеціального кореспондента, а сайт видання її висвітлюватиме .

Як повідомлялося раніше, минулого року чернігівський мандрівник О.ВОЛОЩУК здійснив подорож на Далекий Схід і протягом майже півроку подолав понад 3000 км.