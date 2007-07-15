Черновецький перейнявся благоустроєм громадських вбиралень

Міська влада Києва буде приділяти особливу увагу благоустрою місць загального користування в парках і скверах та зонах відпочинку. Про це сьогодні повідомив Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, мер особисто відвідав Національний ботанічний сад ім. М.Гришка і ознайомився з реконструкцією громадських вбиралень.

«Ще зовсім недавно на цьому місці стояли дореволюційні вбиральні, що не відповідали жодним санітарним нормам: без світла, водопроводу та каналізації. За моїм особистим дорученням було проведено реконструкцію і нині тут є навіть пандуси і кабіни для інвалідів», - запишався Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, він наразі переймається тим, що нові вбиральні не мають власника, який прибирав би їх та утримував у належному стані. «Якщо цього не робити, то дуже скоро нові вбиральні нічим не відрізнятимуться від старих. Ми будемо шукати власника, встановимо мінімальну орендну плату для того, щоб можна було платити заробітну плату прибиральницям», - зауважив міський голова.

Він пообіцяв, що особисто контролюватиме процес благоустрою ботанічного саду, «тому що цей зелений куточок міста особливий».

«Тут завжди відпочиває багато киян та гостей столиці. Тим паче, що це святе місце: тут знаходиться Свято-Троїцький Іонівський монастир, який я, до речі, відвідую щонеділі, для того, щоб поставити свічки за всіх моїх близьких та рідних», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

За даними КМДА, загалом у Києва на сьогодні налічується 202 громадські вбиральні. Ще 148 необхідно добудувати. Вже до кінця цього року буде збудовано 10 нових та відремонтовано 13 існуючих громадських вбиралень у місцях загального користування.