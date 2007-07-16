Ціни на землю в Сочі злетіли до $150 000 за сотку

Наступного дня після оголошення Сочі столицею зимових Олімпійських ігор 2014 року ціни на нерухомість в місті злетіли, пише газета "Відомості".

За даними видання, квартири подорожчали на 10-20%, а ціни на земельні ділянки наздогнали і навіть перегнали московські - на узбережних ділянках Сочі земля коштує більше 150 тисяч доларів за сотку.

Проте експерти попереджають, що не варто поспішати зі скупкою: частина земель буде вилучена державою для олімпійських цілей, пише газета.

РІА Новости