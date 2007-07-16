Ціни на землю в Сочі злетіли до $150 000 за сотку
07:21, 16 липня 2007Суспільство
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Експерти попереджають, поспішати не варто
Наступного дня після оголошення Сочі столицею зимових Олімпійських ігор 2014 року ціни на нерухомість в місті злетіли, пише газета "Відомості".
За даними видання, квартири подорожчали на 10-20%, а ціни на земельні ділянки наздогнали і навіть перегнали московські - на узбережних ділянках Сочі земля коштує більше 150 тисяч доларів за сотку.
Проте експерти попереджають, що не варто поспішати зі скупкою: частина земель буде вилучена державою для олімпійських цілей, пише газета.
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