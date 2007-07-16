Яценюк зустрінеться з Мендельсоном і Соланою

17 липня міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК відвідає з робочим візитом Брюссель.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, програмою візиту заплановані його зустрічі з Комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, комісаром ЄС з питань торгівлі Петером МЕНДЕЛЬСОНОМ та Представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.

У ході зустрічей буде обговорюватися поточний стан відносин України та ЄС у контексті підготовки до 10-го самміту Україна-ЄС, що відбудеться 14 вересня у Києві.

Особливу увагу сторони планують приділити ходу переговорів щодо нової посиленої угоди, підготовці до ратифікації угод про спрощення візового режиму та реадмісію, а також співпраці у справі врегулювання придністровського конфлікту. Також планується обговорити стан торговельно-економічних відносин і окремі питання, пов’язані зі вступом України до СОТ.

Під час перебування в Брюсселі А.ЯЦЕНЮК візьме участь у круглому столі під егідою Європейського політичного центру з проблематики Європейської політики сусідства.