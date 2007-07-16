Помер відомий російський поет і художник Дмитро Прігов (фото)
Лікарі діагностували кардіогенний шок
|Дмитро Прігов. Фото Віктора Васеніна
Прігов був госпіталізований 6 липня 2007 року після обширного інфаркту. Поет переніс декілька операцій, протягом тривалого часу був непритомний, його підключили до апарату штучного дихання.
Як пише в своєму мережевому щоденнику літератор Тетяна Щербіна, перед смертю Дмитро Прігов впав у кому, йому діагностували кардіогенний шок, який викликав ішемію всіх органів.
До госпіталізації поет планував взяти участь у великому перформансі з групою "Война", учасники якої збиралися протягом дня підняти шафу, у якій мав сидіти Прігов, з цокольного на 22-ий поверх гуртожитку “МГУ” на проспекті Вернадського.
Дмитро Прігов народився 5 листопада 1940 року, закінчив Строгановське училище. Лауреат Пушкінської премії фонду Альфреда Тепфера, в 1970-х і 1980-х роках публікувався за межами СРСР, в 1989 році його почали друкувати на батьківщині. Прігов брав участь в десятках художніх виставок в Росії і за її межами, виступав з декількома музичними проектами і працював у театрі.