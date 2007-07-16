90 людей отруїлися на весіллі

Учора до інфекційних відділень Володимирецької центральної районної лікарні та Кузнецовської міської лікарні Рівненської області з попереднім діагнозом “гастроентероколіт” було госпіталізовано 91 особу, у тому числі 19 дітей віком до 14 років.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, людей було госпіталізовано після весілля 14 липня у с.Малий Жолудськ Володимирецького району, на якому перебувало близько 200 осіб з шести сіл району. Перебіг захворювання - середнього та легкого ступенів.