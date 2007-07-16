У київському СІЗО знову відбулося вбивство

У столичному СІЗО №13 відбулося друге за півтора тижні вбивство (перший інцидент стався 5 липня). І у першому, і в другому випадку - засуджений задушив свого сусіда по камері, повідомила правозахисна організація "Міжнародна Ліга захисту прав громадян України". Факти вбивств підтвердили в ЦЗГ МВС України і Києві, але подробиці повідомити не змогли. Як вдалося з`ясувати "Сегодня" з інших джерел, в першому інциденті в СІЗО був убитий Олег Орлов, якого підозрювали в незаконних постачаннях зброї з України до Еритреї, Китаю і Ірану. Нібито саме він був соратником загиблого в ДТП глави "Укрспецекспорту" Валерія Малєва, допомагав знаходити йому покупців за кордоном.

5 липня 32-річний засуджений, який знаходився в палаті медчастини слідчого ізолятора, позбавив життя свого 60-річного сусіда Орлова, поки той спав. Розірвавши вночі свою майку, вбивця зв`язав зі шматків матерії мотузку, накинув її на шию чоловіка і задушив. Джерела в СІЗО стверджують, що Олега Орлова кілька років тому по запиту наших спецслужб заарештували в Чехії, де він проживав. В стані важкої депресії помістили в психіатричну лікарню в Брно. Після інсульту, він не міг говорити. Проте, його видали українцям. Україна підозрювала Орлова в двох злочинах: контрабандне постачання восени 1999 року РЛС П-14Ф до Еритреї, яка воювала з Ефіопією (нібито за підробленими документами вони призначалися для Міноборони Румунії). Друге звинувачення - незаконний продаж крилатих ракет Х-55СМ Китаю. За однією версією, "прибрали" важливого свідка, за іншими, хворий сусід по камері, який постійно стогнав, просто почав дратувати сусіда.

За даними джерела газети, другий злочин був здійснений в камері, де сиділо троє підозрюваних. Між двома сусідами по камері розгорівся конфлікт, почалася бійка. Після обміну ударами, один з підслідних зняв з себе майку, і задушив сусіда.