Знайшли тіла двох моряків з яхти ”Пілігрим”

У Криму знайдено тіла двох моряків, які зникли з парусної яхти "Пілігрим".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

Сім днів тривали пошуки моряків з яхти «Пілігрим», нагадали в МНС. У неділю, 15 липня, близько 13.00 в районі мису Чагани (Ленінський район Криму) в 2,5 км від села Курортне в прибережній зоні було виявлено тіло чоловіка. Головний суддя регати, учасником якої був "Пілігрим", упізнав в загиблому матроса яхти. Як стало відомо, напередодні неподалік від цього місця було виявлено ще одне тіло. Лише через день загиблого вдалося упізнати – це був капітан "Пілігрима".

Пошукові роботи припинено. З`ясуванням причин смерті обох моряків займається судмедекспертиза.

Як повідомляв УНІАН, парусна яхта "Пілігрим" брала участь в регаті, присвяченій 75-річчю Донецької області. Яхта разом з іншими учасниками регати вийшла з порту Бердянськ 5 липня. До ночі з 7 на 8 липня погодні умови погіршали, і головний суддя регати дав учасникам вказівку прямувати до пункту укриття - бухти Татарської на мисі Казантип. Яхта "Пілігрим" до бухти не прибула. Зв`язатися з екіпажем по рації або мобільному телефону не вдалося.

10 липня катер Керченського загону Морської охорони Держприкордонслужби знайшов яхту. Вона була перевернута, екіпаж не було знайдено.

Пізніше було знайдено тіло одного з трьох членів екіпажа яхти "Пілігрим".