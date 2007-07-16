Янукович забрав повноваження у Рудьковського

Кабінет Міністрів (постанова від 11 липня 2007 р. N893) скасував повноваження Міністерства транспорту і зв`язку України щодо виконання їм функцій Адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці») в частині формування та реалізації тарифної політики.

Текст документа розміщено на сайті Верховної Ради.

Згідно з постановою, відповідні зміни вносяться до Положення про Міністерство транспорту і зв`язку України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2006 р. N789.

При цьому «Укрзалізниці» надано повноваження - за узгодженням з Мінтрансзв’язку встановлювати тарифи на перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України. Відповідний підпункт додатково внесено до Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України (затверджено постановою Кабміну 29 лютого 1996 р. N262).

Крім того, документ підтверджує повноваження «Укрзалізниці» щодо формування та реалізації єдиної тарифної та цінової політики на залізничному транспорті, згідно з постановою Кабміну від 29 лютого 1996 р. N262 "Про затвердження Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України", і діями актів, ухваленими «Укрзалізницею», починаючи з 15 червня 2006 р. із зазначених питань.

Міністерству транспорту і зв`язку, «Укрзалізниці» доручено привести власні акти у відповідність з цією постановою.

Як повідомляв УНІАН, Мінтрансзв’язку вже тричі ініціювало підвищення пасажирських залізничних тарифів цього року. Перші двічі накази були скасовані. Спочатку передбачалося, що з 1 січня 2007 р. тарифи на пасажирські залізничні перевезення будуть підвищені на 10%, потім ще на 10% з 1 квітня і ще на 10% - з 1 липня 2007 року. Цей наказ скасували, потім наказом міністерства від 29 грудня 2006 року №1222 з 1 лютого тарифи від нині чинних підвищувалися на 10%, з 1 квітня - на 21% і з 1 липня 2007 року - на 33%. Проте, в день появи інформації про підвищення МТЗУ оголосило, що сталася помилка і підвищення тарифів не буде.

Потім було видано діючий наказ МТЗУ від 27 січня №58 про поетапне підвищення тарифів на 25% в 2007 р. - по 5% з 1 березня, 1 травня, 1 липня, 1 вересня і 1 листопада.

Крім того, цього року планувалося підвищити тарифи «Укрзалізниці» на вантажні перевезення, проте підвищення виявилося менше, ніж було передбачено фінпланом «Укрзалізниці». Зокрема, рішення про поетапне підвищення тарифів МТЗУ ухвалило в лютому ц.р., згідно з яким передбачена поетапна індексація тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у розмірах: з 1 травня 2007 року - на 2%; з 1 червня, липня і серпня 2007 року - щомісячно на 3%; з 1 вересня, жовтня і грудня 2007 року - щомісячно на 2%. В "Укрзалізниці" у зв`язку з цим говорили про можливий зрив виконання фінансового плану відомства через недостатнє підвищення тарифів.