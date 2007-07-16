Різаку надали останнє слово

Колишній голова Закарпатської обласної державної адміністрації Іван РІЗАК попросив Апеляційний суд Івано-Франківської області винести йому оправдальний вирок.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Апеляційний суд продовжив слухання кримінальної справи за звинуваченням І.РІЗАКА. Підсудний виступив із своїм останнім словом. «Я сьогодні виступаю із останнім словом, але це не буде останнє слово у цій історії», - розпочав свій виступ І.РІЗАК. Він наголосив на «політичній розправі Закарпатської прокуратури, яка сфабрикувала цю кримінальну справу». За його словами, це зроблено тому, що він «ніколи не підтримував помаранчеву команду, а послідовно підтримував команду В.ЯНУКОВИЧА». На його думку, сторона обвинувачення «грубо і цинічно проігнорувала судове слідство», оскільки своє обвинувачення зачитала з тими самими висновками, що дала йому два роки тому (при відкритті кримінальної справи – УНІАН)». Він повідомив суду, що «ніколи не судився ні з журналістами, ні з будь-якими засобами масової інформації». «У політичній боротьбі я завжди визнавав чесну конкурентну боротьбу, - сказав він, - і ніколи не сприймав будь-які силові методи боротьби». За його словами, він став «інструментом політичної розправи», бо про це свідчить, що його зробили «злочинцем ще до суду». І.РІЗАК стверджує, що замовником цієї справи є тодішній «керівник виборчого штабу В.ЮЩЕНКА Віктор БАЛОГА з своїм кумом- прокурором Закарпатської області».

«Я не раз говорив на суді, що вона спрямована на знищення моєї особи, моєї сім’ї, моєї гідності, - зауважив підсудний, - щоб зламати мене морально і фізично». За словами І.РІЗАКА, «жодні звинувачення у суді не підтвердилися і не мають доказової бази. А просто розправляються із політичними неугодними».

«Я ще раз заявляю, що я не причетний до смерті ректора Ужгородського університету Володимира Сливки, якого я завжди поважав і поважаю. – наголосив І.РІЗАК. - А чи було самогубство?! У цю версію ніхто не вірить. Чомусь немає жодних відбитків пальців на трьох ножах, якими нібито вчинив самогубство ректор».

По епізоду хабарництва підсудний заявив, що «ніколи не брав хабарів, ніколи не купував і не продавав посади». Тут він навів факт «фальсифікації протоколу очної ставки між ним та ІЩЕНКОМ, від якого ніби вимагав хабаря»

По епізоду видачі посвідчень радників голови ОДА на громадських засадах повідомив, що довідка з облдержадміністрації є «грубо сфальсифікована» і навів свої мотиви, чому так зроблено. Спростував підсудний і обвинувачення щодо незаконного користування мобільним зв’язком, за який нібито оплачувало ВАТ «Закарпаттяобленерго».

І.РІЗАК подякував суду за детальний розгляд епізоду «організації масових заворушень у Сваляві 13 листопада 2004 року» «Я переконаний, що цей епізод стане еталоном фальсифікації, як доказ фальсифікації всієї справи», - наголосив він і дода: «У справі нема жодного доказу, що події у Сваляві якимось чином пов’язані з моїми діями». Він нагадав суду, що «ніяких масових заворушень 13 листопада 2004 року у Сваляві не було».

«Переконаний, що судовий процес не дає жодних шансів обвинуваченню на перемогу. – сказав І.РІЗАК. – Справедливість переможе. Хай із справедливим вироком розпочнеться очищення суспільства».

«Ваша честь, прошу об’єктивно і справедливо зважити на всі мої доводи і винести мені оправдальний вирок», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, І.РІЗАКА, зокрема, звинувачують у доведенні до самогубства ректора Ужгородського державного університету В.Сливки; зловживанні службовим становищем; отриманні хабара; користуванні мобільним телефоном за рахунок «Закарпаттяобленерго»; організації масових заворушень у Сваляві; незаконній видачі посвідчень радника губернатора трьом особам.

Прокурор Олександр ЗАВАДСЬКИЙ просить Апеляційний суд Івано-Франківської області на 12 років з конфіскацією майна позбавити волі екс-голову Закарпатської облдержадміністрації І.РІЗАКА.