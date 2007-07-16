Пес Бос і мотокрос: завершилася акція «Єдина МотоУкраїна»

В Україні завершився мотопробіг «Єдина МотоУкраїна», що стартував 16 червня в Миколаєві.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив один з учасників мотопробігу Олег ХАНИЖЕНКОВ.

За його словами, основне технічне завдання, яке ставилося перед учасниками мотопробігу, – за 30 днів здійснити наддалеку поїздку по 25-ти обласних центрах України.

При цьому, зазначив О.ХАНИЖЕНКОВ, вся подорож здійснювалася на малокубаторному двомісному скутері Honda Lead SCV 100.

О.ХАНИЖЕНКОВ підкреслив, що, окрім нього, в мотопробігу взяли участь Жанна РАДКЕВИЧ і собака на кличку Бос.

Загальна довжина маршруту, за його словами становила приблизно 7 тисяч км. У зв`язку з цим, підкреслив він, поїздка була розбита на два етапи з перервою у два дні.

За його словами, в середньому щодня учасники акції проїжджали 300 км.

О.ХАНИЖЕНКОВ зазначив, що основною метою мотопробігу була не тільки «перевірка на міцність» скутера, але й популяризація здорового способу життя. «Моторух відкриває нові горизонти для молоді», - сказав він.

О.ХАНИЖЕНКОВ також підкреслив, що всі події, що відбуваються, під час мотопробігу освітлювалися на форумі сайту журналу «Мотодрайв», який був одним з організаторів мотопробігу.

Крім того, за його словами, допомогу екіпажу надавали ентузіасти з самих різних регіонів України.

Не виникало проблем у членів команди, за словами О.ХАНИЖЕНКОВА, з представниками ДАІ. Він підкреслив, що впродовж всього маршруту інспектори ДАІ тільки один раз зупинили екіпаж для перевірки документів.

У свою чергу учасниця акції Ж.РАДКЕВИЧ зазначила, що на одному з відрізків вимушена була відмовитися від участі в мотопробігу через травму руки.

За її словами, в Львівській області через недбалість дорожніх робітників сталося ДТП, в результаті якої вона зламала руку. Приєднатися до мотопробігу їй вдалося в Дніпропетровську.

Крім того, підкреслила Ж.РАДКЕВИЧ, в Чернігівській області, під час проходження другого етапу, уві сні помер третій учасник пробігу - пес Босс.