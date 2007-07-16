Екс-голова Ощадбанку Морозов погодився відкликати судовий позов

Олександр МОРОЗОВ погодився відкликати судовий позов з приводу свого звільнення з посади голови правління ВАТ «Ощадбанк».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член наглядової ради «Ощадбанку» з квоти Президента Ян БЕРНАЗЮК журналістам у понеділок.

За його словами, О.МОРОЗОВ погодився відкликати свій позов, а наглядова рада «Ощадбанку» дала згоду на зміну формулювання причини звільнення О.МОРОЗОВА.

Так, причина звільнення буде замінена з «порушення трудового законодавства» на «за власним бажанням».

Член НС «Ощадбанку» зазначив, що дана мирова угода була досягнута минулого тижня.

На думку Я.БЕРНАЗЮКА, таким чином, вичерпаний конфлікт між О.МОРОЗОВИМ і наглядовою радою «Ощадбанку».

Щодо оцінки роботи «Ощадбанку» після зміни керівництва Я.БЕРНАЗЮК зазначив, що на сьогодні не спостерігається погіршень у фінансових показниках банку.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня 2007 року Наглядова рада ВАТ «Ощадбанк» призначила головою правління Товариства Анатолія ГУЛЕЯ замість Олександра МОРОЗОВА. Голова Правління ВАТ «Ощадбанк» Олександр МОРОЗОВ і його перший заступник Арсеній ЄРШОВ були звільнені з посад з мотивуванням «за неодноразове грубе порушення посадових обов`язків у вигляді ненадання документів перевіряючим, що є протидією перевірці, призначеній на підставі розпорядження Кабінету Міністрів від 1 березня 2007 року».

Цього ж дня представники «Ощадбанку» передали журналістам ухвалу Печерського райсуду, якою заборонялося проведення засідання Наглядової ради «Ощадбанку». У документі вказувалося, що позивачем у справі виступив голова правління ВАТ «Ощадбанк» Олександр МОРОЗОВ.

22 березня ц.р. на прес-конференції в УНІАН екс-голова правління ВАТ «Ощадбанк» Олександр МОРОЗОВ заявив, що має намір оспорити в суді своє звільнення, яке вважає незаконним. Зокрема, офіційну причину свого звільнення, а саме - ненадання документів і саботаж перевірки банку, він вважає надуманою і такою, що не відповідає дійсності.

Він також повідомив про свій намір звернутися із заявою в прокуратуру з приводу дій Наглядової ради ВАТ «Ощадбанк» щодо ігнорування ухвали Печерського суду міста Києва про заборону проведення засідання НР.

21 травня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив О.МОРОЗОВА членом Наглядової ради ВАТ «Ощадбанк».