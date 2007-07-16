У зіткненні Пежо з мікроавтобусом загинули двоє людей

На 166 км автодороги Ульянівка-Миколаїв, водій автомобіля "Peugeot-205", рухаючись в напрямку Миколаєва, при виконанні обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом "ГАЗ-2705".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир автомобіля "Peugeot" загинули на місці пригоди, а пасажирка мікроавтобуса отримала тілесні ушкодження та доставлена до лікарні.