У зіткненні Пежо з мікроавтобусом загинули двоє людей
20:28, 16 липня 2007Суспільство
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Причина аварії - виїзд на зустрічну смугу
На 166 км автодороги Ульянівка-Миколаїв, водій автомобіля "Peugeot-205", рухаючись в напрямку Миколаєва, при виконанні обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом "ГАЗ-2705".
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир автомобіля "Peugeot" загинули на місці пригоди, а пасажирка мікроавтобуса отримала тілесні ушкодження та доставлена до лікарні.
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