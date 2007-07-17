Зі скандалом пішла у відставку міністр економіки Аргентини (фото)
08:46, 17 липня 2007Суспільство
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У туалетній кімнаті знайшли 64 тисячі доларів
|Феліса Міселі. Фото з сайту 26noticias.com.ar
Міністр стала героєм гучного скандалу. У туалетній кімнаті її особистого офісу співробітники сил безпеки під час рутинної перевірки приміщення виявили сумку з грошима - 64 тисячі доларів, передає радіо Свобода.
Міселі спочатку стверджувала, що гроші дав їй брат на купівлю будинку, але коли їй запропонували дати свідчення під присягою, вважала за краще подати у відставку.
Проти неї порушено кримінальну справу.
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