Яценюк заявляє, що в України і Росії різні шляхи

15:58, 17 липня 2007
Суспільство
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Синхронізації вступу до СОТ немає

ЯценюкМіністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК наголошує, що Україна не синхронізує свій шлях по вступу до Світової організації торгівлі з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після зустрічі у Брюсселі з комісаром ЄС з питань торгівлі Пітером МЕНДЕЛЬСОНОМ.

«Росія має свій шлях, Україна має свій. Ми не синхронізуємо ці питання», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

 

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