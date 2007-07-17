Яценюк заявляє, що в України і Росії різні шляхи
15:58, 17 липня 2007Суспільство
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Синхронізації вступу до СОТ немає
Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК наголошує, що Україна не синхронізує свій шлях по вступу до Світової організації торгівлі з Росією.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після зустрічі у Брюсселі з комісаром ЄС з питань торгівлі Пітером МЕНДЕЛЬСОНОМ.
«Росія має свій шлях, Україна має свій. Ми не синхронізуємо ці питання», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
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