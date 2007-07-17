Шуфрич знайшовся у Лондоні

Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ перебуває у спеціальному відрядженні за дорученням Кабінету Міністрів у Лондоні, де очолює урядову делегацію на засіданні Асамблеї донорів Рахунку ядерної безпеки ЄБРР та Асамблеї вкладників Чорнобильського фонду „Укриття”.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, відразу з Великої Британії Н.ШУФРИЧ вилетить до Львова, на місце техногенної аварії поблизу с. Ожидів у Львівській області.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.55 у Буському районі Львівщини на перегоні Красне-Ожидів зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного потяга. Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.

Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). У зону ураження потрапило 14 населених пунктів Буського району, де проживає 11 тисяч осіб, а також окремі території Радехівського та Бродівського районів області. О 22.29 понеділка пожежу було ліквідовано. Із 6 населених пунктів Буського району тимчасово відселено близько 800 мешканців. Госпіталізовано 14 постраждалих.

На місці катастрофи перебуває міністр транспорту і зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, у тісній координації працюють міністерства оборони та охорони здоров’я.