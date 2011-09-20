У Мелітополі підпалили прокуратуру

У Запорізькій області невідомі підпалили будинок прокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, інцидент стався напередодні, 19 вересня, у Мелітопольській міжрайонній прокуратурі.

«19 вересня, о 3.32 в чергову частину Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про займання вхідних дверей Мелітопольської міжрайонної прокуратури. Прибувши на місце виклику, працівники пожежної охорони і рятувальники встановили, що пожежа самоліквідувалася, а вогнищем займання були вхідні парадні двері будівлі, які виявилися пошкоджені полум`ям, так само, як і стеля над ними», - повідомили в прокуратурі.

У прокуратурі так само запевнили, що внаслідок події ніхто не постраждав, а причиною займання став підпал.

«За попередніми висновками фахівців, найбільш імовірною причиною пожежі є підпал. Слідчим відділом Мелітопольського МВ ГУМВС України в області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України, – (навмисне пошкодження чужого майна, скоєне шляхом підпалу), - констатували в прокуратурі Запорізької області.