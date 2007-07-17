Одеська мерія виділила кошти на моніторинг повітря і підземних вод

Сьогодні Одеський міський голова Едуард ГУРВІЦ розпорядився виділити 150 тис. грн. на моніторинг стану підземних і поверхневих вод, а також атмосферного повітря в місті.

Про це повідомили УНІАН в управлінні інформації мерії Одеси.

За словами заступника керівника управління Олени ВАРІЧЕВОЇ, «гроші будуть переказані з рахунку міського фонду охорони навколишнього природного середовища муніципальному управлінню екологічної безпеки, фахівці якого визначать виконавця робіт за підсумками тендеру.

Як повідомлялося, 5 червня поточного року керівництво Гідрометцентру Чорного і Азовського морів спростувало інформацію Центральної геодезичної обсерваторії про високий рівень забрудненості повітря в Одесі.

За тиждень по тому, 11 червня, начальник міського управління екобезпеки Ігор ДЕРБОГЛАВ повідомив, що «восени в Одесі стартує комплексний моніторинг екологічної обстановки». Фахівці управління також поінформували журналістів, що розроблено додаткові заходи покращення стану повітря в Одесі.