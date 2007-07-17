12 дітей отруїлися парами хлору під час купання в басейні ”Спартак”

Сьогодні 12 дітей під час купання в басейні ужгородського спорткомплексу „Спартак” отруїлися парами хлору.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС в Закарпатській області, про витік хімічної речовини з системи хлорування в басейн в оперативно-рятувальну службу обласного центру повідомив заступник директора «Спартака».

Як з’ясувалося, вчора на об’єкті проводився ремонт водяного насосу. В результаті цього сталося скупчення парів хлору в трубі, що подає воду до басейну. При запуску насосу ці пари хлору потрапили в басейн та вийшли на поверхню води, що й спричинило отруєння дітей. Усього в басейні перебувало 30 дітей.

Станом на сьогоднішній ранок медичне обстеження пройшли 10 дітей віком від 6 до 14 років. Стан отруєння цих дітей лікарі кваліфікують як легкий.

Ще двоє – 7-річна дівчинка та 9-річний хлопчик – госпіталізовані в реанімаційне відділення Ужгородської міської дитячої клінічної лікарні з діагнозом отруєння середнього ступеня тяжкості.

На даний момент концентрація хлору в басейні та повітрі не перевищує допустимі концентраційні норми і не становить загрози життю та здоров’ю людей.

Робота басейну спортивно-оздоровчого комплексу «Спартак» тимчасово призупинена.