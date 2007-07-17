До медиків звернулося понад 50 осіб із зони техногенної катастрофи на Львівщині

За попередніми даними, станом на 19.00 по допомогу до медиків звернулося понад 50 осіб, які знаходились у зоні техногенної катастрофи, переважно місцеві мешканці, а також ліквідатори аварії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у Львівській облдержадміністрації.

За повідомленням прес-служби Львівської міської ради, зі Львова на місце аварії у Буському районі виїхали три спеціалізовані бригади швидкої допомоги. Потерпілих внаслідок аварії госпіталізують до 4-го клінічного госпіталю Західного оперативного командування.

Водночас заступник начальника управління охорони здоров’я Львівської міськради Мирон БОРИСЕВИЧ повідомив, що лікарні Львова готові приймати постраждалих.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС у Львівській області, підвезення питної води в уражені села Буського району на даний час не проводиться. Мешканцям сіл, що постраждали внаслідок катастрофи, медики радять перебувати в домівках, вживати сорбенти і заборонили вживати воду з криниць.