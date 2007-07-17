До медиків звернулося понад 50 осіб із зони техногенної катастрофи на Львівщині
Підвезення питної води поки що не проводиться
За попередніми даними, станом на 19.00 по допомогу до медиків звернулося понад 50 осіб, які знаходились у зоні техногенної катастрофи, переважно місцеві мешканці, а також ліквідатори аварії.
Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у Львівській облдержадміністрації.
За повідомленням прес-служби Львівської міської ради, зі Львова на місце аварії у Буському районі виїхали три спеціалізовані бригади швидкої допомоги. Потерпілих внаслідок аварії госпіталізують до 4-го клінічного госпіталю Західного оперативного командування.
Водночас заступник начальника управління охорони здоров’я Львівської міськради Мирон БОРИСЕВИЧ повідомив, що лікарні Львова готові приймати постраждалих.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС у Львівській області, підвезення питної води в уражені села Буського району на даний час не проводиться. Мешканцям сіл, що постраждали внаслідок катастрофи, медики радять перебувати в домівках, вживати сорбенти і заборонили вживати воду з криниць.