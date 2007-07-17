Волинська область може постраждати від горіння фосфору, а не його витоку

До отримання детальних результатів експертиз додаткові заходи безпеки на Волині у зв’язку з техногенною катастрофою, що сталася у сусідній Львівській області, вживатися не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Волинської облдержадміністрації Володимир БОНДАР повідомив сьогодні на екстреному засіданні штабу цивільної оборони.

За його словами, попередні результати експертиз повітря і грунту не викликають занепокоєння. Кількість токсичних речовин у повітрі є нормальною, такою як і була до катастрофи. На думку В.БОНДАРА, поки що рано говорити про негативні наслідки техногенної катастрофи, оскільки ще немає остаточних результатів дослідження.

В.БОНДАР також зауважив, що поки невідомо, яким буде вплив викиду фосфору на продукти харчування, але відсьогодні у Горохівському районі області припинено прийом молока на молокозаготівельні та молокопереробні пункти. З молока взято проби на наявність шкідливих речовин. Крім того, у цьому ж районі припинено жнива до виявлення вмісту шкідливих речовин у зернових.

За даними санепідемстанції, проби повітря у кількох районах області, зокрема Горохівському, Ківецівському, Рожищенському та місті Луцьк не підтвердили наявність шкідливих речовин. Детальні результати проведення експертизи грунту стануть відомі через декілька днів.

Крім того, у Горохівському районі, прилеглому до Львівської області, організовано медичні пункти на місцях, які працюватимуть цілодобово у разі надходження скарг від мешканців району на погане самопочуття. Наразі відомо про два випадки звернення з симптомами, схожими на отруєння парами фосфору, проте пацієнти не перебувають у тяжкому стані і не госпіталізовані. „Немає на масових, ні поодиноких звернень", - зазначив губернатор.

Також В.БОНДАР попросив волинян не пити воду з відкритих водойм, не випасати худобу, не перебувати у низинних місцевостях, де можливе скупчення фосфорних випаровувань, по можливості знаходитися у приміщенні із закритими вікнами та дверима, не вживати алкоголь. Проте він наголосив, що це застереження „профілактичне", а не для того, щоб налякати людей. «В нас немає сьогодні на території області підстав наганяти на людей жах, але їх, принаймні, треба поінформувати про те, що сталося», – зауважив він.

Учасники засідання також наголосили, що зважаючи на те, що катастрофа сталася не на території Волинської області, проте волиняни можуть постраждати не від витоку, а від продукту горіння фосфору.