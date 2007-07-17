Серію суїцидів серед підлітків у Дніпропетровську розслідує прокуратура

Прокуратура Дніпропетровської області почала розслідування причин 4 випадків суїциду серед підлітків, які сталися в Дніпропетровському навчально-виховному центрі №2 у травні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам начальник відділу слідчого управління прокуратури області Олександр ЧЕРЕДНИК.

Як повідомлялося, з 22 по 27 травня цього року четверо учнів ДНВЦ №2 один за одним здійснили спроби самогубства, два випадки закінчились смертю. 18-річний та 17-річний хлопці повісилися. Врятувати вдалося 17-річну дівчину, яка порізала розбитою плашкою вени, та 17-річного вихованця центру, який вистрибнув з вікна. Всі підлітки мають статус дітей-сиріт. Інформація про серію суїцидів стала відома громадськості лише 13 липня із ЗМІ.

За словами О.ЧЕРЕДНИКА, перевіркою встановлено, що службові особи ДНВЦ №2 не приділяли належної уваги соціальному становленню, розвитку та створенню відповідного психологічного клімату серед вихованців, і це могло стати непрямою причиною смерті учнів.

Зокрема, за словами О.ЧЕРЕДНИКА, слідству стало відомо, що в центрі, де навчались діти, позбавлені батьківського піклування, діти з вадами психічного розвитку та діти з неблагополучних родин, працював лише один психолог і той з технічною освітою. Другий психолог, зазначений в штаті, перебував у декретній відпустці.

Перевіркою також встановлено, що у поточному році діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, не отримували матеріальну допомогу для придбання одягу та взуття, учні не отримували оплату за свою роботу на виробничих підприємствах.

О.ЧЕРЕДНИК також повідомив, що 13 липня прокурором Красногвардійського району порушено кримінальну справу за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило істотну шкоду здоров’ю потерпілих і смерть неповнолітніх. (Згідно з ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України, злочин карається обмеженням волі на строк до 4-х років або позбавленням волі на строк до 3-х років – УНІАН.)

За результатами перевірки прокуратура пропонує голові Дніпропетровської облдержадміністрації вирішити питання про відповідність посадам начальника та заступника начальника Дніпропетровського головного управління освіти, заступника голови Бабушкінського райвиконкому, з вини яких учні не отримували допомогу та зарплату.

За словами О.ЧЕРЕДНИКА, на цей час виконуються всі необхідні слідчі дії для встановлення кола службових осіб, причетних до злочину та причин і умов, які сприяли вчиненню злочину.

Довідка УНІАН. Станом на 1 липня 2007 року в ДНВЦ №2 навчається 418 учнів держзамовлення, серед них: 125 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 43 особи з обмеженими можливостями, з яких 24 інваліда та 19 учнів з вадами психічного розвитку.