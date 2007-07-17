Вночі в Україну мають прибути фахівці-хіміки з Казахстану, які долучаться до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на Львівщині.

Про це заявив міністр транспорту України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ в прямому ефірі “5-го каналу”.

“Сьогодні вночі має прилетіти група фахівців з Казахстану”, - сказав він, додавши, що завтра вони разом з українськими фахівцями та представниками МНС дістануться місця аварії. Після чого, висловив сподівання М.РУДЬКОВСЬКИЙ, катастрофа буде повністю локалізована, а викиди в атмосферу припинені.

На запитання, чи існує загроза для обласного центру, міністр запевнив, що “загрози для Львова немає”.

За словами М.РУДЬКОВСЬКОГО, з 6 із 15 населених пунктів, де відчувався вплив викидів, людей евакуйовано. Мешканцям решти населених пунктів було запропоновано допомогу, якщо вони захочуть виїхати.

Водночас, примусової евакуації не проводилося, бо, за словами М.РУДЬКОВСЬКОГО, такої потреби не було.