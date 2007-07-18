Невідомі проломили череп заступнику головного комунальника Вінниці

У Вінниці невідомі побили до смерті першого заступника начальника головного управління житлово-комунального господарства, енергетики й зв`язку Вінницької обласної державної адміністрації Бориса Гефтера.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров`я й курортів облдержадміністрації Олександр ЖУПАНОВ.

Він зазначив, що 16 липня від отриманих побоїв Б.Гефтер помер у реанімаційному відділенні Вінницької міської клінічної лікарні №2, де він протягом 9 діб перебував у коматозному стані.

О.ЖУПАНОВ сказав, що потерпілий помер через те, що 6 липня невідомі зловмисники напали на нього та завдали ударів молотком по голові й тулубу і зникли, не відібравши в нього цінних речей і документів. "У нього було проломлено молотком череп у потиличній частині й шанси на його порятунок були мінімальні", - додав начальник управління охорони здоров`я й курортів Вінницької облдержадміністрації.

За даним фактом була порушена кримінальна справа за статтею 121 ч.2 Кримінального кодексу України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років.

Ведеться слідство.