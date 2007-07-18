Точна хімічна формула розлитого жовтого фосфору поки не відома

У військово-клінічному центрі Міністерства оборони України в Західному регіоні перебувають 18 потерпілих від розливу фосфору на Львівщині.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, діагноз постраждалих - «гостре інгаляційне отруєння продуктами горіння фосфору». З них троє осіб – у стані середнього ступеню тяжкості, усі решта легко уражені.

Начальник військово-медичного клінічного центру полковник Сергій ПЕТРУК запевняє, що загрози їхньому життю немає.

Триває робота з ліквідації наслідків техногенної катастрофи, що сталася у Львівській області, в якій активну участь беруть військовослужбовці Збройних Сил України. За минулу ніч значно підсилився контингент особового складу та матеріально-технічних засобів у зоні аварії.

Сьогодні, 18 липня, станом на 9.00 в районі аварії працює понад 200 військовослужбовців Збройних Сил України та задіяно приблизно 60 одиниць автотранспорту та спеціальної техніки.

Очікується, що основні заходи з нейтралізації жовтого фосфору в районі його витоку з залізничних цистерн поблизу села Ожидів розпочнуться з прибуття фахівців з Республіки Казахстан. Вони мають повідомити точну хімічну формулу саме цього жовтого фосфору і надати практичні рекомендації для максимально ефективної нейтралізації цієї токсичної речовини.

Планується, що разом із військовослужбовцями 704 окремого полку РХБ захисту Західного оперативного командування казахстанські фахівці братимуть участь у обстеженні ураженої фосфором території.

Для цього в районі техногенної катастрофи зосереджено всю необхідну спеціальну техніку та підготовлений особовий склад Збройних Сил України.

У повній готовності до вильоту знаходяться вертольоти Мі-8 мт 3-го окремого полку армійської авіації ЗС України, літак Іл-76 та Ан-26 Повітряних Сил ЗС України.

Представники територіального управління військової служби правопорядку ЗСУ задіяні в заходах щодо локалізації аварії і, спільно з органами внутрішніх справ ними відпрацьовуються заходи з супроводження колон і вантажів.