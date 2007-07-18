На місце техногенної катастрофи прибули фахівці з Казахстану

Годину тому на місце аварії вантажного потягу в селі Ожидів Буського району Львівщини прибули представники комісії заводу-виробника фосфору з Республіки Казахстан.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО.

Як він поінформував, представники заводу-виробника побували на місці трагедії. Разом з членами урядової комісії з’ясували обставини витоку та розповсюдження фосфору.

На даний час проводиться екстрене засідання з метою прийняття рішення щодо утилізації фосфору та землі з місця розливу фосфору.

За словами А.ВАСИЛЕНКА, на даний час не обговорювалося питання щодо дотримання правил техніки безпеки казахстанською стороною під час перевезення жовтого фосфору.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці через нез’ясовані обставини сталася аварія вантажного потягу у складі 58 вагонів, зокрема 15 спеціальних цистерн з небезпечною хімічною речовиною - жовтим фосфором. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоодержувач - Польща (станція Оклеса). В результаті аварії зійшли з рейок 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілося. Того ж дня гасіння пожежі завершене і локалізовано розповсюдження токсичних продуктів горіння.

У військово-клінічному центрі Міністерства оборони України в Західному регіоні перебувають 18 потерпілих від розливу фосфору на Львівщині.

Сьогодні міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ не виключив, що причиною аварії вантажного потягу під Львовом став технічний стан цистерн.