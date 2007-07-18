Працівники прокуратури залишили місце аварії через загрозу для життя

Прокуратура Львівської області розглядає чотири версії причин техногенної аварії, що сталася в селі Ожидів Буського району.

Як повідомив сьогодні під час прес-конференції прокурор Львівської області Анатолій ПРИШКО, катастрофа могла статися внаслідок неправильних дій працівників локомотивної бригади, порушення правил безпеки при перевезенні небезпечного вантажу, неналежний стан колій. Не виключається, що аварія могла статися внаслідок втручання сторонніх осіб.

"Жодна з цих версій не виключена, і робота ведеться в усіх напрямках. Проводяться необхідні слідчі дії та оперативно-пошукові заходи. Робота триває цілодобово”, - наголосив А.ПРИШКО.

Прокурор Львівщини повідомив, що вже допитано ряд осіб, зокрема, працівників залізниці, а також експедитора з Казахстану, який супроводжував вантаж. Також проведено виїмки документів, що стосуються стану колії, перевезення вантажу, технічного стану рухомого складу.

Також А.ПРИШКО поінформував, що призначено ряд експертиз, зокрема, технічну експертизу рухомого складу та колії, пожежно-технічну, еколого-економічну. Разом з тим, він повідомив, що працівникам прокуратури довелося тимчасово припинити огляд місця події, оскільки "на сьогоднішній день існує загроза для життя та здоров’я людей, в тому числі працівників, які можуть проводити огляд місця події та експертів». «І досі там є велика кількість диму, токсичних газів, тому чекаємо, коли нам дадуть дозвіл продовжити роботи", - зазначив А.ПРИШКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці через нез’ясовані обставини сталася аварія вантажного потягу у складі 58 вагонів, зокрема 15 спеціальних цистерн з небезпечною хімічною речовиною - жовтим фосфором. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоодержувач - Польща (станція Оклеса). В результаті аварії зійшли з рейок 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілося. Того ж дня гасіння пожежі завершене і локалізовано розповсюдження токсичних продуктів горіння.

У військово-клінічному центрі Міністерства оборони України в Західному регіоні перебувають 18 потерпілих від розливу фосфору на Львівщині.

Сьогодні міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ не виключив, що причиною аварії вантажного потягу під Львовом став технічний стан цистерн.