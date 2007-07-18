У зіткненні Опеля з ЗАЗ-Daewoo загинули троє людей

Сьогодні о 7 годині на 494 км автодороги Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка водій автомобіля "Opel Vectra", рухаючись в напрямку Умані, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "ЗАЗ-Daewoo T13110".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП пасажир автомобіля „Opel Vectra" та пасажирка автомобіля "ЗАЗ-DAEWOO T13110" загинули на місці пригоди, а обидва водії та четверо пасажирів, серед яких дитина 1999 року народження, з різними тілесними ушкодженнями госпіталізовані в Гайсинську ЦРЛ. Через деякий час ще один пасажир автомобіля „Opel Vectra” помер в лікарні.