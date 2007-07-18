Завтра о 6 ранку почнуть піднімати перші три цистерни з фосфором

Завтра, 19 липня, вранці почнуть піднімати перші 3 непошкоджені вогнем цистерни, які перекинулися в результаті аварії вантажного потягу у Львівській області. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Як наголошується в повідомленні, представники казахської компанії, що відправила вантаж – ТОВ «Казфосфат», що прибули сьогодні вранці на місце аварії, розробили рекомендації щодо механізму ліквідації витікання жовтого фосфору з цистерн.

За даними «Укрзалізниці», роботи з підняття 3 цистерн, які не були пошкоджені вогнем, повинні початися завтра о 6.00, підготовчі роботи будуть завершені сьогодні.

В «Укрзалізниці» також повідомили, що, за оперативною інформацією, вже підняли один вантажний вагон, який перевозив кокс.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці через невияснені обставини відбулася аварія вантажного потягу у складі 58 вагонів, зокрема, 15 спеціальних цистерн з небезпечною хімічною речовиною - жовтим фосфором. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоодержувач - Польща (станція Оклеса). В результаті аварії зійшли з рейок 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілися. Того ж дня пожежа була ліквідована і локалізовано розповсюдження токсичних продуктів горіння.