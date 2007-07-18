Чоловік убив знайомого через 2 гривні 10 копійок боргу

У Криму 21-річний чоловік-будівельник через 2 гривні 10 копійок боргу завдав своєму знайомому кілька ножових ударів, які виявилися смертельними.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків міліції Криму, в кримському селі Роздольне (Радянський район АРК) у приватний будинок постукав чоловік, він викликав 25-річного господаря будинку на розмову. Після нетривалої розмови чоловік почав кликати на допомогу, на крики вибігла його дружина - молода жінка на 5-му місяці вагітності. Вона вдарила незнайомця відром, що опинилося під рукою, після чого той утік. Жінка намагалася надати чоловікові допомогу, викликала лікарів. Але молодий чоловік помер у реанімаційному відділенні, оскільки три ножові проникаючі поранення в ділянку грудей і спини виявилися несумісними з життям.

Усю ніч місцева міліція і співробітники Управління карного розшуку і експерти, що прибули з Сімферополя, працювали над розкриттям злочину. "Застосовувався пошуковий собака, котрий бездоганно вивів на підозрюваного. За 800 метрів від домоволодіння постраждалого будується новий будинок. Його зводив 21-річний будівельник-шабашник, який і жив на цьому об`єкті", - повідомили в ЦГЗ кримської міліції. Убивця пояснив мотив скоєння злочину тим, що чоловік заборгував йому 2 гривні 10 копійок. "Вимагати цю суму він і вирушив пізно вночі, прихопивши з собою ніж для різання лінолеуму. Чоловіки посварилися, побилися, ось тут і "став" у нагоді ніж. Скоївши злочин, шабашник заховався", - повідомляє міліція Криму. Оперативники вилучили знаряддя вбивства, виявили одяг із слідами крові.