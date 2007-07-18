Араби збудують у Пекіні діловий центр за 5 мільярдів доларів

Девелоперська компанія з Бахрейна має намір вкласти 5 мільярдів доларів у спорудження бізнес-центру для китайської нафтової індустрії, повідомляє Associated Press. Будівництво ділового центру в передмісті Пекіна може стати найбільшим в Китаї інвестиційним проектом близькосхідних держав.

Представник компанії Gulf Finance House, яка виступає провідним інвестором проекту, заявив, що будівництво може бути закінчене протягом п`яти років. За цей час в районі збудують діловий центр, китайсько-арабську бізнес-школу, лабораторії та житло.

Очікується, що інвестиції в китайську економіку з боку Саудівської Аравії, Кувейту, ОАЕ, Катару, Оману і Бахрейну в найближчі роки істотно зростуть. Дубайська DP World вкладе в розвиток східного порту міста Тяньцзінь (Tianjin) півмільярди доларів. Компанія Saudi Aramco з Саудівської Аравії планує з Sinopec Corp. і ExxonMobil Corp. спільний проект нафтоперегінного заводу вартістю п`ять мільярдів доларів на південному сході Китаю. Ще чотири мільярди доларів надійдуть на будівництво нафтоперегінного заводу в провінції Гуандун (Guangdong) з Кувейту.